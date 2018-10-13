В Грозном мужчина случайно застрелил школьницу из автомата

В Грозном в Ленинский районный суд направили на рассмотрение дело мужчины, который обвиняется в том, что случайно застрелил из огнестрельного оружия несовершеннолетнюю школьницу. Правоохранители также установили, что ранее житель Чечни незаконно приобрел огнестрельное оружие.

- По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина незаконно купил огнестрельное оружие и в результате неосторожных действий произвел из него не менее трех выстрелов в направлении многоквартирного жилого дома, - сообщили в прокуратуре Чеченской Республики. - В результате проживавшей там несовершеннолетней девушке были причинены огнестрельные ранения, повлекшие ее смерть.

В прокуратуре не уточнили, из какого именно оружия стрелял мужчина. По данным источников в правоохранительных органах региона, это был автомат.

Сейчас прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении этого жителя Чечни. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконный оборот огнестрельного оружия". Если вина мужчины будет доказана, то по каждой из статей он может быть приговорен к трем годам лишения свободы.