Вертолет эвакуировал детей с места крупного ДТП в Москве

На западе Москвы в аварии пострадали двое детей. Обоих в больницу доставил санитарный вертолет.

Авария произошла на Можайском шоссе. Дети сидели в припаркованном Ford, когда в машину врезался Audi, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД.

На место происшествия вылетел санитарный вертолет. Как уточнили в пресс-службе городского департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, одному из пострадавших детей 4 года, второму - 11 лет. В больницу их доставили в сопровождении медицинской бригады.