В Петербурге задержали двух участников массовой драки в центре города

В Петербурге задержаны двое мужчин, которых подозревают в том, что они участвовали в массовой драке на улице Радицева. Перепалка закончилась поножовщиной, в ходе которой один человек погиб, второй госпитализирован с ранениями.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, одному задержанному 27 лет, другому - 30.

На поиск мужчин были брошены силы следственных органов, полиции и Росгвардии.

В ближайшее время задержанным намерены предъявить обвинение, в региональном СК не скрывают, что будут ходатайствовать об аресте.

Напомним, вечером 11 октября на улице Радищева, а это самый центр Петербурга, произошла массовая драка между двумя группами крепко сложенных мужчин. В Следственном комитете говорят, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. С каждой стороне в драке участвовало более десяти человек.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство".