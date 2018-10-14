В Краснодаре на парковке сгорело три машины

В ночь на воскресение в Краснодаре возле гостиницы сгорели три автомобиля. Пожар произошел на парковке по улице Лизы Чайкиной, 4.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть полиции в 23.20 вечера. На место прибыли пожарный расчет и следственно-оперативная группа.

- К приезду полиции огонь уже потушили спасатели, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - После осмотра места происшествия, предварительно установлено, что возгорание произошло в салоне ВАЗ-2105. После чего огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили - Lada Vesta и BMW.

В результате происшествия "пятерка" полностью выгорела, две других машины были частично повреждены. Признаков поджога не выявлено, погибших и пострадавших нет. Владельцев пострадавших автомобилей на месте тоже не оказалось. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.