Под Тверью возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими

В связи с массовым ДТП под Тверью возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика.

В УМВД по Тверской области сообщили, что дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- По предварительной версии, в условиях плохой видимости большегруз начал останавливаться в неположенном месте, что повлекло столкновение с ним других автомобилей, - пояснил начальник пресс-службы ведомства Вадим Левшин.

На трассе образовался затор, и через несколько десятков минут в условиях тумана в автобус MAN, пропускавший встречный лесовоз, врезался двигавшийся за автобусом грузовик. В результате автобус по инерции столкнулся со стоявшими впереди легковушками, а потом - с прицепом лесовоза, уточнили в МВД.

В двойном ДТП с участием восьми транспортных средств пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.

По словам Вадима Левшина, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя большегруза Scania.