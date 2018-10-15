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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими

Текст: Элина Труханова

В связи с массовым ДТП под Тверью возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика.

Фото: СУ СКР по Тверской области
Число пострадавших в ДТП под Тверью выросло до 12 человек

В УМВД по Тверской области сообщили, что дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- По предварительной версии, в условиях плохой видимости большегруз начал останавливаться в неположенном месте, что повлекло столкновение с ним других автомобилей, - пояснил начальник пресс-службы ведомства Вадим Левшин.

На трассе образовался затор, и через несколько десятков минут в условиях тумана в автобус MAN, пропускавший встречный лесовоз, врезался двигавшийся за автобусом грузовик. В результате автобус по инерции столкнулся со стоявшими впереди легковушками, а потом - с прицепом лесовоза, уточнили в МВД.

В двойном ДТП с участием восьми транспортных средств пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.

По словам Вадима Левшина, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя большегруза Scania.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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