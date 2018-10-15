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15.10.2018 18:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места ДТП под Тверью

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Следственный комитет опубликовал видео с места массового ДТП в Тверской области.

Не менее 13 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Напомним, поздно вечером 14 октября на трассе М-9 "Балтия" неподалеку от деревни Дуброво Западнодвинского района произошли сразу две аварии с участием восьми автомобилей. Как выяснила полиция, в условиях тумана водитель грузовика Scania притормозил в неположенном месте, что повлекло столкновение с двумя легковыми автомобилями. У образовавшегося затора в колонну из трех автомобилей и автобуса, пропускавшую встречный лесовоз, врезался еще один грузовик, отбросивший автобус MAN на впереди стоявшие легковые машины и прицеп лесовоза.

В результате травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе четверо детей.

В отношении водителя грузовика Scania, остановившего машину в неположенном месте в условиях плохой видимости, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Кроме того, свою проверку по факту ДТП проводит региональное следственное управление СК РФ.

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