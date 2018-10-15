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15.10.2018 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке раскрыта банда врачей-мошенников

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкая полиция прекратила незаконную деятельность двух клиник, обиравших пенсионеров под видом оказания высокотехнологичной медпомощи.

Фото: Михаил Пинкус
Почему за преступления кредитных мошенников расплачиваются их жертвы

- Клиники с броскими названиями открылись в Липецке в начале года. Их клиентами становились преимущественно люди пожилого возраста. Им звонили и предлагали пройти бесплатную диагностику на специальном медицинском оборудовании, которое на поверку оказалось тренажерами для фитнеса. После "обследования" пациентам ставили ложные диагнозы и убеждали их в необходимости пройти дорогостоящее лечение. Тут же оформлялись кредиты для его оплаты. По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадали не менее ста человек, а причиненный им ущерб составил около миллиона рублей, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Один из организаторов схемы обмана стариков задержан и выпущен судом под залог, его сообщников устанавливают.

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