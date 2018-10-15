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15.10.2018 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле бывший замначальника УФСИН осужден за мошенничество

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Советский районный суд Тулы признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием своего положения бывшего первого зама начальника управления ФСИН по Тульской области. 42-летний Всеволод Сурницын лишен звания "полковник внутренней службы" и приговорен к 6,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Обвиняемый по делу "Зимней вишни" обжаловал арест

Следствием и судом установлено, что Сурницын, будучи начальником исправительной колонии ИК-2 с 2013 по 2016 годы, познакомился с одним из осужденных. Этот человек освободился в январе 2015, а примерно в августе 2016 года обратился к подсудимому с просьбой помочь его знакомому в освобождении по УДО или замене наказания на более мягкое. В период с сентября 2016 года по июнь 2017 в ходе телефонных разговоров Сурницын сообщил знакомому, что может помочь его протеже. За оказание помощи попросил 1,3 миллиона рублей: триста тысяч - аванс, остальное после положительного решения суда по ходатайству осужденного.

- В сентябре 2017 года сестра осужденного обратилась в ФСИН с заявлением о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и его знакомого, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СК. - 15 сентября была проведена совместная операция УСБ УФСИН, УЭБиПК УМВД и УФСБ. Сестра осужденного в одном из банкоматов в Москве перевела 100 тысяч, а потом 200 тысяч на карту посредника. 17 сентября Сурницын получил от него эти деньги и был задержан.

Подозреваемый в суде признал, что получил 300 тысяч рублей, но отказался признавать это взяткой. По его словам, обвинения "не доказаны и противоречивы".

Суд посчитал доводы обвинения более убедительными  и приговорил Сурницына к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также он лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти на срок три года. Кроме того, его лишили специального звания "полковник внутренней службы". Приговор суда в законную силу не вступил.

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