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15.10.2018 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке ликвидирована крупная наркобанда

Текст: Владимир Богданов

Дальневосточные полицейские на транспорте задержали крупную наркобанду. Семь наркосбытчиков торговали синтетическими наркотиками.

По информации пресс-службы полиции Дальневосточного округа, в ходе проведения оперативных мероприятий местные наркополицейские совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержали 25-летнего и 29-летнего местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

Полиция задержала две крупные наркобанды

При личном досмотре у подозреваемых обнаружили 40 свертков синтетического наркотика. В результате обысков по месту жительства задержанных оперативники изъяли чуть более 650 граммов аналогичного наркотика. А также обнаружили на территории Хабаровска 20 тайников с наркотиками.

Благодаря совместной работе оперуполномоченных наркоконтроля по ДФО, Хабаровского, Владивостокского, Находкинского отделов полиции на транспорте были задержаны еще пятеро сообщников, занимавшихся сбытом смертельного зелья на территории Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки и Хабаровска.

Двое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении пятерых, занимавшихся распространением наркотиков, избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК, по которой грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Борьба с наркотиками
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