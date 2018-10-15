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15.10.2018 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уфимца осудили за террористическую деятельность

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Приволжский окружной военный суд вынес приговор 35-летнему уфимцу, который изготавливал взрывные устройства и участвовал в деятельности международной террористической организации.

В Самаре осудили пособника террористов

По данным МВД по Башкирии, задержали мужчину в апреле 2016 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и Управления ФСБ РФ по Башкирии. Подозреваемый жил в садовом товариществе в Уфе и там же изготовил взрывное устройство, используя химические соединения и боеприпасы промышленного производства. Во время обыска в садовом доме правоохранители обнаружили и изъяли ручную гранату и компоненты, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства. Один из компонентов, из-за опасности транспортировки, пришлось саперам уничтожать на месте.

Позже в Самаре задержали 35-летнего сообщника уфимца, у которого обнаружили автомат и боеприпасы. По данным следствия вербовала, корректировала действия мужчин и выделяла им деньги 63-летняя жительница Уфимского района. У нее изъяли компьютерную технику, карты-памяти и тексты экстремистской направленности.

На время следствия двое обвиняемых были арестованы. Главное следственное управление МВД по РБ предъявило им обвинения в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении к террористическому акту, участии в деятельности международной террористической организации.

- Приволжский окружной военный суд приговорил уфимца к 16 годам лишения свободы, а его сообщника к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщину осудили на десять лет лишения свободы колонии общего режима. Верховный Суд РФ приговор оставил без изменений, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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