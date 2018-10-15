Красноярских воспитателей будут судить за наказание детей булавками

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух воспитателей детского сада, обвиняемых в телесных истязаниях малолетних воспитанников.

- Следователям удалось установить, что в период с 2016 по апрель 2017 года воспитатели умышленно в целях наказания детей неоднократно наносили им уколы канцелярскими булавками, - рассказала помощник руководителя СУ СК по региону Ольга Дегидь.

Тревогу в связи с жетокими методами воспитания в детсаду Канска начали бить родители. Они стали замечать, что у детей посещающих среднюю группу детского сада, имеются следы от уколов. Пострадавшие дети пояснили, что, когда они не слушаются, воспитательницы наказывают их канцелярскими кнопками.

Сотрудникам детсада инкриминируется часть 2 статьи 117 УК РФ "Истязания" и статья 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу. По информации СК, сами педагоги своей вины не признали.