Глава комитета администрации Ставрополя погиб в ДТП

В Ставропольском крае от тяжелых травм, полученных в результате ДТП, скончался руководитель комитета экономического развития администрации столицы края Александр Орешкин.

Как выяснилось, инцидент произошел накануне на участке трассы Ставрополь - Ростов-на-Дону в Красногвардейском районе.

По данным ГИБДД по региону, у автомобиля лопнуло колесо, от чего он перевернулся. В момент аварии в машине был подросток и водитель, обоих госпитализировали. Мужчина позже скончался.

Факт смерти чиновника в ДТП подтвердили в администрации краевой столицы.