В Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением ртутью

Сотрудники петербургской полиции начали проверку по факту отравления ртутью несовершеннолетнего.

Проверка начата после телефонограммы из детской городской больницы № 5 имени Филатова. Сюда госпитализировали 10-летнего мальчика, у которого врачи диагностировали острое отравление парами ртути, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кстати, с начала месяца это уже второй случай отравления школьников ртутью: чуть раньше помощь потребовалась 11-летнему петербуржцу.

По предварительным данным, еще в конце сентября несколько школьников в микрорайоне Веселый Поселок играли с ядовитым металлом, ртуть из разбитого градусника во дворе школы №339 принес одноклассник мальчиков.