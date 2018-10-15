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15.10.2018 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением ртутью

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Сотрудники петербургской полиции начали проверку по факту отравления ртутью несовершеннолетнего.

Проверка начата после телефонограммы из детской городской больницы № 5 имени Филатова. Сюда госпитализировали 10-летнего мальчика, у которого врачи диагностировали острое отравление парами ртути, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом

Кстати, с начала месяца это уже второй случай отравления школьников ртутью: чуть раньше помощь потребовалась 11-летнему петербуржцу.

По предварительным данным, еще в конце сентября несколько школьников в микрорайоне Веселый Поселок играли с ядовитым металлом, ртуть из разбитого градусника во дворе школы №339 принес одноклассник мальчиков.

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