Петербуржцев попросили поделиться видео с нападениями на трамваи

В Петербурге ищут граждан, которые стали свидетелями нападений на трамваи на Бухарестской улице. По данным фактам правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, накануне около 9 часов вечера было разбито стекло у трамвая маршрута №45 между улицей Турку и проспектом Славы, в направлении от конечной станции "Купчино", осколком стекла ранило пассажира. Через четыре минуты около станции метро "Международная" было разбито стекло по левому борту у трамвая №45 во встречном направлении. Оба трамвая после инцидента простояли без движения около двух часов каждый.

- Предположительно, общественный транспорт обстреляли из проезжающей мимо машины, - сообщили в "Горэлектротрансе".

Если вы стали свидетелем этого происшествия, "Горэлектротранс" просит помочь в сборе информации, а в случае наличия записей видеорегистраторов - предоставить их в распоряжение правоохранительных органов. Сообщить имеющуюся информацию можно через форму обратной связи на сайте ГЭТ.РУС, по телефону (812) 244-18-20 (доб. 1371) или напрямую в отделения полиции.