Новости

Skoda показала, как будет выглядеть купеобразный Kodiaq 17:30
Рогозин предоставит НАСА и ЕКА информацию о расследовании ЧП с "Союзом" 17:24
В гимназии Оренбуржья восемь учеников заразились кишечной инфекцией 17:13
В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 17:13
В России увеличилось количество происшествий на воде 17:11
В Петербурге убит член Морского совета Александр Тихомиров 17:10
Больше 50 тысяч заявок поступило на конкурс "Лидеры России" 17:10
В Нижегородской области частично обрушился жилой дом 17:05
В Карелии начали массовую проверку автобусов после аварии с туристами 17:03
Карачаево-Черкесия и Беларусь будут развивать туризм и сельское хозяйство 17:00
В Петербурге побит 129-летний температурный рекорд 16:55
Павлюченкова сыграет с Халеп на турнире в Москве 16:54
АвтоВАЗ назвал цены на "вседорожный" Lada Xray 16:48
Тарасов подал в суд на бывшую жену 16:35
Сенатор США сдала тест ДНК, чтобы доказать свое происхождение от индейцев 16:35
В Новгороде главврача больницы уволили за высокую смертность 16:33
На московском рынке широкого потребления зафиксировали рост продаж 16:32
Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом 16:19
Под Тверью возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими 16:18
Названы главные беды российских автомобилистов 16:08
Кошка дважды спасла британку от рака 16:05
Почему 1943 год стал годом коренного перелома во Второй мировой войне 15:58
Идея сделать комедию о блокаде возмутила петербуржцев 15:53
В Москве врачи спасли ребенка с хроническим голодом 15:52
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
15.10.2018 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии начали массовую проверку автобусов после аварии с туристами

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии В таком тумане произошла авария Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии
В таком тумане произошла авария Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии

Госавтоинспекция Карелии начала сплошную проверку автобусов межрегионального и междугороднего сообщения в целях профилактики аварийности. Поводом послужила недавняя авария с туристическим микроавтобусом. Машина в густом тумане съехала в кювет, травмы получили 13 человек из двадцати.

Под Тверью возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими

Напомним, ЧП случилось с туристическим микроавтобусом, который возвращался из карельского горного парка "Рускеала" в Санкт-Петербург. Около восьми часов вечера в условиях густого тумана машина съехала в кювет. Водитель и одна пассажирка были госпитализированы, 11 человек получили ушибы. Их осмотрели и отправили обратно в Северную столицу на амбулаторное лечение.

Как считают представители туристической компании, которая организовала путешествие, доля вины - на дорожниках. На том участке федеральной трассы А-121 как раз идут ремонтные работы. Представители дорожной компании заявили, что на участках выставлены необходимые знаки с предупреждениями, в том и числе и о выборе скоростного режима.

Теперь разбираться в нюансах аварии будет полиция.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал Основы госполитики по ядерной безопасности
Железнодорожный вокзал в Кельне эвакуировали из-за захвата заложника
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО
Умер выдающийся советский режиссер Степан Пучинян
"РоссТур" заявил о прекращении операторской деятельности