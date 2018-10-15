В Карелии начали массовую проверку автобусов после аварии с туристами

Госавтоинспекция Карелии начала сплошную проверку автобусов межрегионального и междугороднего сообщения в целях профилактики аварийности. Поводом послужила недавняя авария с туристическим микроавтобусом. Машина в густом тумане съехала в кювет, травмы получили 13 человек из двадцати.

Напомним, ЧП случилось с туристическим микроавтобусом, который возвращался из карельского горного парка "Рускеала" в Санкт-Петербург. Около восьми часов вечера в условиях густого тумана машина съехала в кювет. Водитель и одна пассажирка были госпитализированы, 11 человек получили ушибы. Их осмотрели и отправили обратно в Северную столицу на амбулаторное лечение.

Как считают представители туристической компании, которая организовала путешествие, доля вины - на дорожниках. На том участке федеральной трассы А-121 как раз идут ремонтные работы. Представители дорожной компании заявили, что на участках выставлены необходимые знаки с предупреждениями, в том и числе и о выборе скоростного режима.

Теперь разбираться в нюансах аварии будет полиция.