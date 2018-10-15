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15.10.2018 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пытавшегося сбежать задержанного остановили стрельбой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возле здания Московского районного суда произошла стрельба. Полицейские применили табельное оружие, чтобы предотвратить побег обвиняемого в разбое.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный получил неопасное для жизни ранение и был госпитализирован.

В петербургском СИЗО арестанта нашли мертвым

О мужчине известно, что ему 21 год и он обвиняется в разбойном нападении. Его дело должно было рассматриваться в Московском районном суде.

Мужчина попытался сбежать, во время конвоирования, когда его вывели на улицу. Его остановили в момент, когда он перебегал Московский проспект.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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