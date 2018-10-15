В Петербурге пытавшегося сбежать задержанного остановили стрельбой

В Петербурге возле здания Московского районного суда произошла стрельба. Полицейские применили табельное оружие, чтобы предотвратить побег обвиняемого в разбое.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный получил неопасное для жизни ранение и был госпитализирован.

О мужчине известно, что ему 21 год и он обвиняется в разбойном нападении. Его дело должно было рассматриваться в Московском районном суде.

Мужчина попытался сбежать, во время конвоирования, когда его вывели на улицу. Его остановили в момент, когда он перебегал Московский проспект.