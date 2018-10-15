В Петербурге убит член Морского совета Александр Тихомиров

В Санкт-Петербурге в квартире на Комендантском проспекте обнаружен мертвым член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Александр Тихомиров.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

На теле погибшего криминалисты зафиксировали множественные ножевые ранения.

Справка "РГ"

Александр Николаевич Тихомиров родился 12 июля 1964 года. Трудовую деятельность начал в 17 лет на одном из заводов Ленинградской области. Будучи кандидатом технических наук, Тихомиров стал автором серии научных публикаций по вопросам развития Международных транспортных коридоров. Также он являлся одним из создателей международных гражданских морских выставок "НЕВА", с 1991 года был их постоянным руководителем.