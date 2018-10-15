В Петербурге убит член Морского совета Александр Тихомиров

Новости

Bloomberg: Здравоохранение в Беларуси эффективнее, чем в США 19:15
В Дели запретили дизельные генераторы в борьбе за чистоту воздуха 19:14
Английские фанаты подрались с полицейскими перед матчем с Испанией 19:00
В России за два дня нашли почти тысячу скрывшихся осужденных 18:59
В Москве трамвай насмерть сбил женщину 18:48
Мейвезер ответил Нурмагомедову на предложение провести поединок 18:47
В Карелии зафиксировали новые случаи серозного менингита 18:43
От рака умер звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников 18:37
Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике 18:35
Правительство засекретило план дедолларизации экономики 18:31
Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку 18:26
В Ростове таможенники перехватили английские письма с ЛСД 18:20
В Кельне обезвредили злоумышленника, захватившего заложницу 18:17
Появилось видео с места ДТП под Тверью 18:11
Новый Subaru Forester: Тестируем кроссовер на дорогах Грузии 18:01
ДТП на "зебре" в Новороссийске попало на видео 17:55
В Ростове жителя КБР осудили на 16 лет за участие в НВФ 17:53
В Дамаске названы сферы сотрудничества Крыма и Сирии 17:52
"Яндекс" сообщил о смерти певца Шуры 17:50
В Мали 22 человека утонули при крушении двух пирог 17:49
В Сирии стартовали Дни белорусского кино 17:45
Стинг попросил черную комнату для йоги во время турне по России 17:43
Су-34 оснастят подвесными контейнерами разведки 17:30
Skoda показала, как будет выглядеть купеобразный Kodiaq 17:30
Топ-менеджеры крупнейших компаний мира расскажут о трендах в digital 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
15.10.2018 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге убит член Морского совета Александр Тихомиров

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге в квартире на Комендантском проспекте обнаружен мертвым член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Александр Тихомиров.

В Петербурге задержали двух участников массовой драки в центре города

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

На теле погибшего криминалисты зафиксировали множественные ножевые ранения.

Справка "РГ"

Александр Николаевич Тихомиров родился 12 июля 1964 года. Трудовую деятельность начал в 17 лет на одном из заводов Ленинградской области. Будучи кандидатом технических наук, Тихомиров стал автором серии научных публикаций по вопросам развития Международных транспортных коридоров. Также он являлся одним из создателей международных гражданских морских выставок "НЕВА", с 1991 года был их постоянным руководителем.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике
В Кельне обезвредили злоумышленника, захватившего заложницу
Путин подписал Основы госполитики по ядерной безопасности
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО
Умер выдающийся советский режиссер Степан Пучинян