В Ростове таможенники перехватили английские письма с ЛСД

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни была получена оперативная информация о том, что на имя гражданина России поступит подозрительная посылка из Великобритании.

"Таможенники обнаружили почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа. Предмет был изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр. Согласно заключению специалиста, на поверхности представленного на исследование фрагмента перфорированной бумаги выявлено наркотическое средство - смесь, содержащая лизергид, более известный под названием ЛСД", - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы.

По оперативной информации, получатель наркотического письма в течение 2018 года не менее трех раз заказывал ЛСД на иностранных сайтах. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".