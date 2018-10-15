Новости

Bloomberg: Здравоохранение в Беларуси эффективнее, чем в США 19:15
В Дели запретили дизельные генераторы в борьбе за чистоту воздуха 19:14
Английские фанаты подрались с полицейскими перед матчем с Испанией 19:00
В России за два дня нашли почти тысячу скрывшихся осужденных 18:59
В Москве трамвай насмерть сбил женщину 18:48
Мейвезер ответил Нурмагомедову на предложение провести поединок 18:47
В Карелии зафиксировали новые случаи серозного менингита 18:43
От рака умер звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников 18:37
Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике 18:35
Правительство засекретило план дедолларизации экономики 18:31
Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку 18:26
В Ростове таможенники перехватили английские письма с ЛСД 18:20
В Кельне обезвредили злоумышленника, захватившего заложницу 18:17
Появилось видео с места ДТП под Тверью 18:11
Новый Subaru Forester: Тестируем кроссовер на дорогах Грузии 18:01
ДТП на "зебре" в Новороссийске попало на видео 17:55
В Ростове жителя КБР осудили на 16 лет за участие в НВФ 17:53
В Дамаске названы сферы сотрудничества Крыма и Сирии 17:52
"Яндекс" сообщил о смерти певца Шуры 17:50
В Мали 22 человека утонули при крушении двух пирог 17:49
В Сирии стартовали Дни белорусского кино 17:45
Стинг попросил черную комнату для йоги во время турне по России 17:43
Су-34 оснастят подвесными контейнерами разведки 17:30
Skoda показала, как будет выглядеть купеобразный Kodiaq 17:30
Топ-менеджеры крупнейших компаний мира расскажут о трендах в digital 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
15.10.2018 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове таможенники перехватили английские письма с ЛСД

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни была получена оперативная информация о том, что на имя гражданина России поступит подозрительная посылка из Великобритании.

На Дальнем Востоке ликвидирована крупная наркобанда

"Таможенники обнаружили почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа. Предмет был изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр. Согласно заключению специалиста, на поверхности представленного на исследование фрагмента перфорированной бумаги выявлено наркотическое средство - смесь, содержащая лизергид, более известный под названием ЛСД", - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы.

По оперативной информации, получатель наркотического письма в течение 2018 года не менее трех раз заказывал ЛСД на иностранных сайтах. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике
В Кельне обезвредили злоумышленника, захватившего заложницу
Путин подписал Основы госполитики по ядерной безопасности
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО
Умер выдающийся советский режиссер Степан Пучинян