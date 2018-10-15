В Ростове жителя КБР осудили на 16 лет за участие в НВФ

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор 23-летнему жителю Кабардино-Балкарии.

Молодой человек обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

По данным следствия, в октябре 2014 года в Сирии осужденный проходил обучение в лагере подготовки боевиков одной из террористических организаций. По приезду в Россию, 13 марта 2016 года, он был задержан спецслужбами в аэропорту Нальчика.

Гособвинитель просил приговорить жителя КБР к 20 годам лишения свободы. В итоге Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, уточнила пресс-секретарь суда Алена Катькалою.