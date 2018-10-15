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15.10.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области пострадали девять пассажиров маршрутного такси, которое в условиях снегопада съехало с трассы в кювет. Об этом сообщили понедельник в ГИБДД и минздраве региона.

Под Тверью в массовом ДТП пострадали девять человек

По данным ГИБДД, сегодня около 06.40 утра на 51 километре автодороги Аргаяш-Кулуево в Аргаяшском районе, 54-летний водитель маршрутного такси Fiat Ducato при неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд в кювет. В маршрутке, совершавшей рейс в Челябинск, находились 12 пассажиров.

В полиции сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека. Однако, как уточнили в минздраве региона, с места происшествия в областную больницу "Скорой помощи" в состоянии средней тяжести госпитализированы пять человек. Еще три пассажира, включая 17-летнего подростка, после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение. Решение по девятому пассажиру будет принято в ближайшее время.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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