Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области пострадали девять пассажиров маршрутного такси, которое в условиях снегопада съехало с трассы в кювет. Об этом сообщили понедельник в ГИБДД и минздраве региона.

По данным ГИБДД, сегодня около 06.40 утра на 51 километре автодороги Аргаяш-Кулуево в Аргаяшском районе, 54-летний водитель маршрутного такси Fiat Ducato при неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд в кювет. В маршрутке, совершавшей рейс в Челябинск, находились 12 пассажиров.

В полиции сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека. Однако, как уточнили в минздраве региона, с места происшествия в областную больницу "Скорой помощи" в состоянии средней тяжести госпитализированы пять человек. Еще три пассажира, включая 17-летнего подростка, после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение. Решение по девятому пассажиру будет принято в ближайшее время.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.