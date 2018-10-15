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Рубрика: Происшествия

В России за два дня нашли почти тысячу скрывшихся осужденных

Около тысячи осужденных, скрывшихся от правоохранительных органов после вынесения им решения о наказании, найдены в ходе совместной операции ФСИН, МВД России и министерств внутренних дел государств, входящих в состав СНГ. Для этого понадобилось всего два дня - 2 и 3 октября.

"В период проведения операции задержаны 1164 лица, находящихся в местном, федеральном и международном розыске, в том числе 989 осужденных, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН России", - сообщает официальный сайт федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Depositphotos.com
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Поясняется, что 509 человек скрылись после вынесения им приговора к наказанию, который не был связан с лишением свободы. 441 человек не прибыл к месту наказания (в колонию-поселение), 272 - в орган ФСИН за соответствующим предписанием, а еще 169 - получили такое предписание, но сразу же скрылись.

Еще 152 человека были задержаны по линии МВД России - они скрывались от следствия, дознания и суда, а также 24 гражданина, которые считались пропавшими без вести.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минюст ФСИН Правительство МВД
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