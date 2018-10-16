Под Тулой поймали мужчин, подозреваемых в убийствах пенсионеров

Сыщики тульского уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в убийствах и разбое. По версии следствия, они убивали пожилых людей, чтобы забрать у них все ценное.

Неделю назад в отдел полиции "Плавский" обратились родственники 79-летнего мужчины, который пропал вместе с автомобилем. Обгоревшие номера машины нашли в Тепло-Огаревском районе. Потом из болота в Щекинском районе вытащили сгоревший автомобиль. Тело пропавшего пенсионера обнаружилось на деревенском кладбище.

- Использование современных технических средств и мастерство криминалистов помогли сотрудникам уголовного розыска получить сведения о вероятных подозреваемых, ранее судимых за тяжкие преступления, - рассказали в пресс-службе регионального главка полиции.

Отрабатывая различные версии, сыщики выяснили причастность этих людей к трем убийствам и разбойному нападению. Хронологию преступлений сообщили в региональном управлении СК России. По версии следствия, 18 августа в Плавске в одном из домов на улице Победы обвиняемые убили бывшую учительницу. Они знали, что та живет одна, ворвались, задушили и забрали 20 тысяч рублей - все, что было. 8 октября в селе Скородное Плавского района убили мужчину, забрали деньги и автомобиль. Вечером 12 октября в деревне Зыково Щекинского района напали на двух женщин и отобрали у тех 2 тысячи рублей. Той же ночью забрались в один из домов этой деревни, где находился одинокий старик. Убили хозяина дома, забрали 48 тысяч рублей и телевизор.

Из бесед с жителями в деревне Зыково полицейские получили словесный портрет преступников. Приметы полностью совпали с имевшейся информацией о подозреваемых. Версия о том, что все эти преступления могли совершить одни и те же люди, получила полное подтверждение.

- В ходе совместных согласованных действий следователей СУ СК РФ по Тульской области и оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области установлены личности и местонахождение подозреваемых, после чего они были доставлены в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления для производства с ними следственных действий, - уточнили в СУ СК.

Оба мужчины 33 и 43 лет - жители Плавска. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 162 УК РФ. Оперативными сотрудниками продолжается работа по установлению обстоятельств противоправной деятельности задержанных, проверяется их причастность к совершению других тяжких преступлений.