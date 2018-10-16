В Подмосковье задержали подростков за жестокое избиение мужчины

В подмосковном Долгопрудном двое несовершеннолетних задержаны за жестокое избиение мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, драка произошла, когда юноши 15 и 16 лет выпивали в компании взрослого собутыльника. Во время застолья вспыхнула ссора, и подростки избили человека. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался на следующий день. Предполагаемых преступников задержали.

На допросе парни подробно рассказали следователю о том, как все произошло. Выяснилось, что юноши и до этого имели проблемы с законом, привлекались и к административной, и к уголовной ответственности. Против них возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Скоро суд изберет им меру пресечения.