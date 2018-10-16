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16.10.2018 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Рязанской колонии осужденный напал на конвоира

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани осужденный вновь предстанет перед судом за нападение на конвоира. Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Рязанской области завершено расследование и дело с утвержденным прокуром обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

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ЧП в рязанской колонии строгого режима произошло 30 января этого года. Житель Аыгеи, осужденный на восемь лет и отбывавший наказание в этой колонии, потребовал от конвоира передать ему в камеру сигареты. Сотрудник колонии наотрез отказался исполнять незаконные требования. В ответ осужденный ударил его кулаком в лицо.

- Сотруднику колониии было причинено телесное повреждение. Кроме того, в результате преступных действий осужденного был нарушен нормальный ритм и деятельность исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ "Применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности". Расследование завершено и дело передано в суд, если вина будет доказана в суде, 37-летнему жителю Адыгеи грозит еще один срок до 12 лет.

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