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16.10.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Японском море у берегов Приморья произошло землетрясение

Текст: Ольга Журман

Вблизи Приморского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмособытие произошло около 10:00 по местному времени (3:00 мск) в Японском море на юго-востоке от приморского побережья, на расстоянии свыше 100 километров до береговой линии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обрабатывающий центр "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Ближайший к эпицентру населенный пункт - поселок Преображение в Лазовском районе. Его жители подземных толчков не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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