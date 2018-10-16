В Японском море у берегов Приморья произошло землетрясение

Вблизи Приморского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Сейсмособытие произошло около 10:00 по местному времени (3:00 мск) в Японском море на юго-востоке от приморского побережья, на расстоянии свыше 100 километров до береговой линии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обрабатывающий центр "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Ближайший к эпицентру населенный пункт - поселок Преображение в Лазовском районе. Его жители подземных толчков не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.