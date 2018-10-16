Во Владивостоке возобновили движение на месте падения виадука

Открыто движение на трассе Седанка - Патрокл в районе улицы Басаргина во Владивостоке, где утром упал воздушный пешеходный переход, сообщается на сайте администрации города.

Виадук рухнул на трассу из-за того, что кузов грузовой машины самопроизвольно поднялся и задел конструкцию перехода. В результате железобетонная 40-метровая балка пешеходного моста упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. Балку распилили по технологическим швам, подняли и вывезли в безопасное место.

Движение планировалось возобновить в 15:00 по местному времени, но работы закончились на час с лишним позже.