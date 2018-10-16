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16.10.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области обнаружили нарколабораторию

Текст: Владимир Богданов

Наркополицейские из города Тольятти пресекли криминальное изготовление наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба полиции по Самарской области.

- В ходе оперативного мероприятия, по месту жительства в съемной квартире был задержан подозреваемый в совершении преступления. В квартире оперативники обнаружили нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики. Он задержан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза изъятых веществ показала, что все оказалось наркотиками: амфетамином и мефедроном. Кроме этого, оперативники изъяли свыше килограмма марихуанны. По данным полиции, задержанный мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На Дальнем Востоке ликвидирована крупная наркобанда

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, по которым ему грозит длительный срок заключения.

Одновременно с этим, пресс-служба Южного таможенного управления сообщила об успешной операции своих сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.

"Ростовской таможней была получена информация о направлении на имя гражданина России посылки из Великобритании. В целях реализации полученной информации, сотрудниками таможни были проведены оперативные мероприятия в одном из почтовых отделений г. Ростова-на-Дону. Там и было обнаружено международное почтовое отправление в виде почтового мешка. В нем находился бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа", - рассказали в пресс-службе ведомства. По решению суда, конверт был изъят и направлен на экспертизу. Она и показала, что вся бумага пропитана наркотиком.

На первом же допросе задержанный рассказал, что с начала года, им, по предварительной договоренности с другим лицом, было получено не менее трех заказов ЛСД из-за границы. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: контрабанда наркотиков в значительном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Борьба с наркотиками
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