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16.10.2018 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле в ДТП с пьяным водителем погибли женщина и двое детей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле минувшей ночью произошло ДТП, которое унесло жизни молодой женщины и двух маленьких детей. Еще двое пострадавших в аварии госпитализированы.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
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Авария случилась в центре Барнаула на проспекте Ленина примерно в 23:05. Как пояснили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, 33-летний водитель BMW Х6, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на запрещающий сигнал светофора на пересечение с улицей Анатолия и на большой скорости столкнулся с автомобилем Renault Scenic.

В результате удара двое детей и женщина, находившиеся в салоне Renault Scenic, погибли. Девочка пяти лет скончалась на месте ДТП. Трехлетняя девочка и ее 34-летняя мать были госпитализированы, однако позже также скончались в больнице. Еще двое мужчин - водитель и пассажир Renault госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель BMW не пострадал, а его пассажирке медицинская помощь была оказана на месте аварии, госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело, водитель BMW задержан. По словам сотрудников полиции, от медицинского освидетельствования он отказался. По данным регионального управления ГИБДД, предполагаемый виновник аварии является злостным нарушителем правил дорожного движения. Только за последние два года он десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз - в текущем году за превышение скорости.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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