В Кузбассе продавец подменил смартфоны на цветной пластилин

В городе Прокопьевске попал под суд продавец салона сотовой связи. Злоумышленник подменил дорогие гаджеты на детский пластилин.

За помощью в полицию обратился представитель салона. В одном из офисов продаж ревизоры обнаружили хищение двух смартфонов.

- Полицейские выяснили, что телефоны пропали из закрываемых на замки витрин, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Как выяснилось в ходе расследования, смартфоны похитил менеджер салона. В конце рабочего дня он вскрыл коробки с гаджетами, заменил их содержимое на цветной пластилин, а телефоны унес с собой. Впоследствии он продал их за 12 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника, направлено в суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.