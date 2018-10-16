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16.10.2018 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе продавец подменил смартфоны на цветной пластилин

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В городе Прокопьевске попал под суд продавец салона сотовой связи. Злоумышленник подменил дорогие гаджеты на детский пластилин.

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За помощью в полицию обратился представитель салона. В одном из офисов продаж ревизоры обнаружили хищение двух смартфонов.

- Полицейские выяснили, что телефоны пропали из закрываемых на замки витрин, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Как выяснилось в ходе расследования, смартфоны похитил менеджер салона. В конце рабочего дня он вскрыл коробки с гаджетами, заменил их содержимое на цветной пластилин, а телефоны унес с собой. Впоследствии он продал их за 12 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника, направлено в суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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