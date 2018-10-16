В Кузбассе закрыли подпольную пекарню с нелегалами

В Кемеровской области полиция и ФСБ пресекли деятельность нелегального хлебобулочного цеха, в котором работали 24 мигранта.

- Подпольная пекарня располагалась в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района, -сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. - В цехе в антисанитарных условиях с нарушением различных гигиенических норм работали иностранцы-нелегалы. Мигранты пекли хлеб без перчаток и головных уборов, у них отсутствовали медицинские книжки. Продукты питания хранились на грязном полу в помещении, где также содержались домашние животные.

Пекарня поставляла хлебобулочные изделия на прилавки магазинов, расположенных в различных городах Кузбасса. Дешевая продукция пользовалась спросом.

В настоящее время на хлебопеков-нелегалов составлено 50 административных протоколов. Двенадцать мигрантов будут выдворены из России по решению суда.