В Чечне девочка случайно выстрелила себе в голову из пневматики

В Чеченской Республике следователи выясняют обстоятельства инцидента с пятилетней девочкой, получившей ранения из пневматического оружия. Об этом во вторник сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Случай произошел в Шелковском районе республики. Маленькая девочка игралась во дворе частного дома. Там же лежало заряженное пневматическое оружие, которое отец семейства оставил на крыльце дома. Ребенок взял опасную игрушку и случайно выстрелил себе в правую височную область головы.

Девочку экстренно госпитализировали в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В свою очередь правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой решится, возбуждать или нет уголовное дело.