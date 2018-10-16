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16.10.2018 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне девочка случайно выстрелила себе в голову из пневматики

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике следователи выясняют обстоятельства инцидента с пятилетней девочкой, получившей ранения из пневматического оружия. Об этом во вторник сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

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Случай произошел в Шелковском районе республики. Маленькая девочка игралась во дворе частного дома. Там же лежало заряженное пневматическое оружие, которое отец семейства оставил на крыльце дома. Ребенок взял опасную игрушку и случайно выстрелил себе в правую височную область головы.

Девочку экстренно госпитализировали в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В свою очередь правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой решится, возбуждать или нет уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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