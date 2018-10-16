Под Петербургом засняли автобус, разъезжающий по тротуарам

Новости

В Волгограде водитель попал под колеса своей машины 16:04
Марина Ракова назначена новым заместителем министра просвещения 15:54
На Кубани в ДТП погибли мужчина и двое детей 15:54
Российский теннисист Евгений Донской с победы стартовал в Москве 15:50
В городе Александра Македонского найден древний тайник 15:50
Иерарх канонической УПЦ решил стать клириком Константинополя 15:48
Космонавт Овчинин сравнил перегрузку с бетонным блоком 15:30
В этом году 727 километров дорог станут федеральными 15:29
В России выпустили более миллиона автомобилей 15:25
Волгоградец выплатит 80 тысяч за продажу раскраски со "Смешариками" 15:19
В Кузбассе продавец подменил смартфоны на цветной пластилин 15:14
На Кубани должник спрятался от приставов за ржавым листом железа 15:12
Звонарева одержала первую победу в основной сетке московского турнира 15:11
Сенсационная находка опровергла легенду о гибели Помпеи 15:07
Николь Кидман рассказала, как Том Круз спас ее от изнасилований 15:02
10 человек погибли в результате крушения поезда в Марокко 14:53
В Москве мужчина открыл стрельбу у ТЦ "Метрополис" 14:52
Фото: Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости 14:52
Белая акула и флаг Монако: новые дайверские часы Ulysse Nardin 14:52
"Барселона" проявляет интерес к футболисту "Зенита" Ивановичу 14:47
Сеул и Пхеньян договорились о разоружении в Зоне совместной безопасности 14:47
В Перми обнаружен дом престарелых с опасными условиями жизни 14:46
Крымчане подарили Башару Асаду копию памятника "вежливым людям" 14:46
В Кузбассе закрыли подпольную пекарню с нелегалами 14:46
Страховщики рассказали, какие авто принесли им максимальные убытки 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
16.10.2018 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом засняли автобус, разъезжающий по тротуарам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жители города Ломосов в Петродворцовом районе Петербурга засняли рейсовый автобус, который разъезжает по тротуарам. В салоне находились пассажиры.

Запись пристально изучили и в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту нарушения водителем правил дорожного движения возбуждено административное расследование.

Петербуржца оштрафовали 150 тысяч рублей за пролет под мостом

В ГИБДД обещают дать правовую оценку действиям водителя. Пользователи соцсетей свое мнение уже выразили. Ролик, размещенный в нескольких сообществах Ленинградской области, собрал больше тридцати пяти тысяч просмотров.

Большинство комментаторов склонялись к мнению, что водитель автобуса плохо осознавал действительность, раз решился на такое грубое нарушение правил дорожного движения. При этом у жителей Ломоносова своя версия.

На улице Александровской произошла авария, автомобили полностью перекрыли. И автобус, следующий по маршруту 7А, пытался объехать пробку. Тем не менее, у водителя не получилось выехать на проезжую часть. Автобус долго петлял по тротуарам и газонам, так как ни о каком движении по маршруту речи уже не шло, в середине своего автотранспортного приключения, водитель высадил из салона всех пассажиров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ростуризм исключил "Росстур" из реестра туроператоров
СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса
Кабмин предложил усилить контроль за расходованием маткапитала
Макрон реорганизовал французское правительство
Истребитель ВВС США совершил аварийную посадку на Украине