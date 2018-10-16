Под Петербургом засняли автобус, разъезжающий по тротуарам

Жители города Ломосов в Петродворцовом районе Петербурга засняли рейсовый автобус, который разъезжает по тротуарам. В салоне находились пассажиры.

Запись пристально изучили и в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту нарушения водителем правил дорожного движения возбуждено административное расследование.

В ГИБДД обещают дать правовую оценку действиям водителя. Пользователи соцсетей свое мнение уже выразили. Ролик, размещенный в нескольких сообществах Ленинградской области, собрал больше тридцати пяти тысяч просмотров.

Большинство комментаторов склонялись к мнению, что водитель автобуса плохо осознавал действительность, раз решился на такое грубое нарушение правил дорожного движения. При этом у жителей Ломоносова своя версия.

На улице Александровской произошла авария, автомобили полностью перекрыли. И автобус, следующий по маршруту 7А, пытался объехать пробку. Тем не менее, у водителя не получилось выехать на проезжую часть. Автобус долго петлял по тротуарам и газонам, так как ни о каком движении по маршруту речи уже не шло, в середине своего автотранспортного приключения, водитель высадил из салона всех пассажиров.