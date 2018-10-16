В Петербурге хулиган тяжело ранил полицейского

В Петербурге произошло нападение на полицейского. Он был в гражданской одежде и пытался предотвратить нарушение общественного порядка.

ЧП произошло возле дома №3 по переулку Бойцова, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате нападения пострадал инспектор патрульно-постовой службы, он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что злоумышленник был один. В главке отмечают, что нападение произошло из хулиганских соображений.

Сейчас полиция ищет нападавшего и его сообщников.