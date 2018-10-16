На Кубани должник спрятался от приставов за ржавым листом железа

В Курганинском районе Краснодарского края 22-летний местный житель пытался укрыться от приставов среди строительного хлама во дворе. По информации ведомства, молодой человек был ранее судим за кражу, за ним числился штраф в размере 20 тысяч рублей в качестве уголовного наказания, а также накопился долг по алиментам - более 100 тысяч рублей.

В один из дней он перестал выходить на связь, тогда судебные приставы пришли к нему домой, где их встретила мать должника. Пока вели разговор, парень незаметно нырнул в лабиринт придомовых хозяйственных построек и в этот момент был замечен.

- В поисках беглеца приставы обыскали всю густо застроенную, а местами замусоренную придомовую территорию. Должника обнаружили в весьма неожиданном месте - он притаился в щели за большим листом ржавого железа, приставленном к стене сарая, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В итоге мужчину принудительно доставили к судебному приставу-исполнителю. Сейчас рассматривается возможность заменить ему наказание на более суровое.