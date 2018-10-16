В Волгограде водитель попал под колеса своей машины

Трагический случай произошел на улице Нижнетагильской в Кировском районе Волгограда в среду около полудня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, 48-летний водитель припарковал свою грузовую "Газель" и принялся разгружать товар. В этот момент автомобиль самопроизвольно тронулся с места. Водитель приналег телом на кузов, желая остановить трехтонную махину, но она смела его со своего пути.

От полученных травм человек скончался на месте.

Это не первый несчастный случай подобного рода. В ГИБДД предупреждают об обязательном использовании стояночного тормоза при парковке автомобилей, тем более если дорога имеет уклон.