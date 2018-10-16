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16.10.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министра спорта Челябинской области освободили условно-досрочно

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Металлургический суд Челябинска удовлетворил ходатайство экс-министра спорта Юрия Серебренникова об условно-досрочном освобождении. После вступления решения суда в законную силу осужденный сможет выйти на свободу, сообщили во вторник в судебной инстанции.

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- Постановлением суда Серебренников условно-досрочно освобожден от основного наказания в виде лишения свободы, - сообщила консультант суда Наталья Белозер. - Дополнительное наказание в виде штрафа должно исполняться осужденным самостоятельно.

Как пояснили в суде, ходатайство осужденного за взятки экс-министра поддержали представители администрации исправительного учреждения, в котором он с марта 2016 года отбывал наказание за взятки.

Прокуратура просила в УДО отказать в связи с тем, что осужденный во время исправления не предпринимал попыток к уплате штрафа, определенного судом в размере 150 миллионов рублей. И только в прошлом месяце перечислил в доход государства небольшую сумму - 30 тысяч рублей.

Однако суд решил, что на свободе у осужденного появится больше возможностей, чтобы рассчитываться с государством.

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Как уже сообщала "РГ", Юрий Серебренников осужден за взятки в особо крупном и крупном размере при распределении бюджетных субсидий для спортклубов региона. Следствие установило, что с 2011 по 2013 год он успел получить 2,8 миллиона рублей от руководства гандбольного клуба "Сунгуль", 27,7 миллиона рублей - от хоккейного клуба "Факел",  3,7 миллиона рублей - от баскетбольного клуба "Славянка" и еще 800 тысяч рублей - от клуба американского футбола "Уральские скауты". Общая сумма взяток превысила 35 миллионов рублей.

Центральный суд Челябинска приговорил экс-министра к пяти годам лишения свободы, из которых он к настоящему времени успел отбыть большую часть.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией
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