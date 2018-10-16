При сбое на челябинской ТЭЦ серьезно пострадал рабочий

При технологическом сбое в работе челябинской ТЭЦ-2 сильные ожоги получил один из рабочих. Возгорания и разрушений нет, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- Сегодня в два часа дня в котлотурбинном цехе Челябинской ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Наши подразделения немедленно выехали на место происшествия. Однако ни повреждения конструкций, ни пожара на станции не произошло. В момент ЧП пострадал 57-летний рабочий предприятия.

Пострадавший с сильными ожогами госпитализирован в челябинскую больницу №6. Пояснений о характере ЧП от руководства предприятия пока не поступило.