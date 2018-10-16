Жительницу Югры будут судить за финансирование терроризма

Обвинительное заключение по уголовному делу о финансировании терроризма югорчанкой утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, женщина с февраля 2015 по июль 2016 года перевела больше пятисот тысяч рублей своему зятю, который находился в Сирийской Арабской республике. Деньги она переводила через банковские карты своих знакомых. Следствие установило, что деньги пошли на покупку обмундирования и экипировки для борьбы на стороне запрещенной в России организации.

Уголовное дело по 1 части статьи 205 УК РФ направлено в Северо-Кавказский военный суд для рассмотрения по существу.