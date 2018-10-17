Под Москвой четыре человека погибли в крупном ДТП

В подмосковном Подольске произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса: погибли 4 человека, еще 3 ранены.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла на 44 километре Старосимферопольского шоссе. По предварительным данным, микроавтобус Mitsubishi остановился на "аварийке" и в него влетел Land Cruiser. Пострадал водитель внедорожника и двое пассажиров Mitsubishi. Смертельно травмированы четверо ехавших в микроавтобусе.
На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства инцидента.