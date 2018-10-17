СК опубликовал видео с места убийства семьи в Москве

Сотрудники Следственного комитета обнародовали кадры оперативной съемки с места жестокого тройного убийства на северо-востоке столицы.

Запись сделана в квартире, где были убиты две женщины и мужчина. Оперативники обнаружили предполагаемые орудия преступления - два кухонных ножа. Место происшествия тщательно осмотрели следователи и криминалисты. Предполагаемого преступника - 22-летнего молодого человека - доставили в следственный отдел.

Как уже писала "РГ", уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Подозреваемого задержали прямо в квартире. Он рассказал, что убил родителей и бабушку во время семейной ссоры.