В ЕАО число попавших в больницу после похода в кафе выросло до 26

Число пациентов инфекционной больницы Биробиджана, обратившихся к медикам с симптомами острой кишечной инфекции после похода в кафе в селе Ленинское, выросло до 26 человек. Среди них пятеро детей.

Об этом "РГ" сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская. Она также рассказала, что сейчас работа заведения приостановлена, а сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора продолжают вести проверки.

В их ходе обнаружились многочисленные нарушения. К примеру, в магазине, где продавалась приготовленная в кафе еда, находились продукты с истекшими сроками годности, в не целой упаковке и без документов, подтверждающих качество.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях. А Роспотребнадзор подал в районный суд иск о прекращении деятельности ИП.