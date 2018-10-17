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17.10.2018 06:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО число попавших в больницу после похода в кафе выросло до 26

Текст: Дина Непомнящая

Число пациентов инфекционной больницы Биробиджана, обратившихся к медикам с симптомами острой кишечной инфекции после похода в кафе в селе Ленинское, выросло до 26 человек. Среди них пятеро детей.

Женщина попала в реанимацию после отравления в кафе ЕАО

Об этом "РГ" сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская. Она также рассказала, что сейчас работа заведения приостановлена, а сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора продолжают вести проверки.

В их ходе обнаружились многочисленные нарушения. К примеру, в магазине, где продавалась приготовленная в кафе еда, находились продукты с истекшими сроками годности, в не целой упаковке и без документов, подтверждающих качество.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях. А Роспотребнадзор подал в районный суд иск о прекращении деятельности ИП.

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