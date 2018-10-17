В пять населенных пунктов Хабаровского края вернули электричество

Устранить последствия аварии, из-за которой несколько районов Хабаровского края остались без электроснабжения удалось в пяти населенных пунктах: Чегдомыне, Горине, Джонке, Усть-Ургале и Солони.

В региональном главке МЧС отмечают, что работы продолжаются в поселках Харпичан, Кондон, Эворон, Дуки, Хальгасо Солнечного района. Без света там остаются 880 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Последние имеют резервные источники питания.

Напомним, накануне из-за налипания снега на проводах электричество отключилось у жителей Верхнебуреинского и Солнечного районов, а также района имени Лазо. В аварийно-восстановительных работах задействованы семь бригад электросетей. В их составе 55 человек и 15 единиц техники.