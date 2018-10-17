За упавший во Владивостоке виадук виновный заплатит штраф

Административный штраф в размере до 300 тысяч рублей грозит водителю грузовика, виновного в обрушении пешеходного виадука на улице Басаргина во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений, которое создает угрозу безопасности дорожного движения).

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водительское удостоверение категории "А, В, С" 34-летний житель Хорольского района получил 16 лет назад, категорию "D" ему открыли 11 лет назад. В этом году правила дорожного движения мужчина не нарушал.

Напоминим, грузовик Volvo FM-Truck задел виадук, из-за чего конструкция упала на проезжую часть. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Движение в обоих направлениях было перекрыто в течение 15 часов. Но ремонтные работы продолжались ночью, с 00:00 до 5:00, поэтому вновь было введено ограничение движения автотранспорта.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.