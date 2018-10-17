В Саратове пресекли контрабанду запчастей к военным самолетам

Саратовские контрразведчики вместе с центральными подразделениями ФСБ России пресекли канал контрабанды через границу Таможенного союза стран Евразийского экономического сообщества запасных частей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, 6 июня 2017 года в Москве при попытке передачи изделий курьеру для последующей их переправки на территорию Украины был задержан Алексей Блинов. При нем также были обнаружены 70 тысяч рублей предоплаты еще за 10 изделий военного назначения. 8 ноября прошлого года в отношении Блинова следственной службой УФСБ по Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело.

13 августа 2018 года Никулинский районный суд Москвы признал мужчину виновными в покушении на контрабанду запчастей к военной технике по статье 226.1 УК РФ. Подсудимому было назначено наказание - три года три месяца лишения свободы.

4 октября Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор. В результате срок наказания был уменьшен на один месяц. Адвокаты подсудимого просили смягчить наказание в связи с тем, что Блинов признал свою вину, оказывал помощь правоохранительным органам после своего задержания, а также совершил преступление, находясь в тяжелой жизненной ситуации, будучи безработным, его близкие родственники являются инвалидами.