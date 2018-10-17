В Саратове пресекли контрабанду запчастей к военным самолетам

Новости

В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство 18:28
Гидрометцентр: В понедельник в Москве может пойти снег 18:27
В столице Узбекистана проведут Дни Москвы 18:11
Предполагаемый убийца студентов в Керчи ходил в колледж со штык-ножом 18:10
МИД РФ осудил поставку Киеву летального оружия 18:07
Хачанов пробился в четвертьфинал на кортах "Олимпийского" 18:07
Орешкин не видит предпосылок для роста цен на бензин в 2019 году 18:06
Семьям погибших сотрудников колледжа в Керчи выплатят по миллиону 18:05
В Керчи начались обыски в квартире подозреваемого в стрельбе 18:02
Извержение вулкана спасло сокровища Акротири 17:58
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до апреля 17:56
Число погибших в Керчи увеличилось до 19 человек 17:55
Захарова: США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 17:51
Российская туристка погибла в Грузии 17:44
Минэкономразвития: Рост ВВП в 3-м квартале замедлился до 1,3 процента 17:42
В Петербурге завели дело после падения пенсионерки с трапа на вокзале 17:40
Суд подтвердил законность освобождения сестер Хачатурян из СИЗО 17:38
В КБР четырех подростков заподозрили в убийстве мужчины 17:38
В Сочи задержали первого вице-мэра Сергея Юрина 17:36
В Петербурге подросткам запретили ходить ночью в бары и на кладбища 17:30
Подозреваемый в стрельбе в Керчи получил разрешение на оружие легально 17:27
Вице-губернатор Новгородской области оштрафован за незаконное оружие 17:17
Сбивший пешеходов под Ростовом водитель был в наркотическом опьянении 17:12
В Россию пришли 30-градусные морозы 17:11
В учебных заведениях РФ усилят меры безопасности после взрыва в Керчи 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пресекли контрабанду запчастей к военным самолетам

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Саратовские контрразведчики вместе с центральными подразделениями ФСБ России пресекли канал контрабанды через границу Таможенного союза стран Евразийского экономического сообщества запасных частей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, 6 июня 2017 года в Москве при попытке передачи изделий курьеру для последующей их переправки на территорию Украины был задержан Алексей Блинов. При нем также были обнаружены 70 тысяч рублей предоплаты еще за 10 изделий военного назначения. 8 ноября прошлого года в отношении Блинова следственной службой УФСБ по Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело.

Россиян задержали на Корфу за контрабанду сигарет

13 августа 2018 года Никулинский районный суд Москвы признал мужчину виновными в покушении на контрабанду запчастей к военной технике по статье 226.1 УК РФ. Подсудимому было назначено наказание - три года три месяца лишения свободы.

4 октября Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор. В результате срок наказания был уменьшен на один месяц. Адвокаты подсудимого просили смягчить наказание в связи с тем, что Блинов признал свою вину, оказывал помощь правоохранительным органам после своего задержания, а также совершил преступление, находясь в тяжелой жизненной ситуации, будучи безработным, его близкие родственники являются инвалидами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
В Госдуме предложили запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах