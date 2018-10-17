В КБР четырех подростков заподозрили в убийстве мужчины

В Кабардино-Балкарии следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины. В его убийстве подозревают группу подростков и 25-летнюю девушку, сообщили в среду в республиканском следственном управлении СК.

Как сообщается на официальном сайте СУ СК по региону, этот инцидент произошел 13 октября. Родственники погибшего сообщили в полицию о его исчезновении. Позже правоохранители выяснили, что мужчина в тот день в состоянии алкогольного опьянения шел по одной из улиц города Майского, откуда он и был родом. При себе у него было несколько бутылок спиртного. Его заметила группа из четырех подростков от 13 до 15 лет, распивавших спиртные напитки. Они предложили мужчине присоединиться к ним и вместе отправиться на дачу, где и продолжить "веселье".

Там к ним приехала девушка 1993 года рождения. По данным следствия, в ходе застолья между мужчиной и подростками возник конфликт. Несовершеннолетние набросились на него и избили. От полученных травм он скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, 25-летняя девушка позвонила хозяину дачи и предложила ему избавиться от трупа. Вместе они выбросили тело в колодец.

Сейчас все подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователи изучают личности каждого из подозреваемых, их семейный быт и условия проживания, а также устанавливают причины и обстоятельства, послужившие поводом для совершения преступления.