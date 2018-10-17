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17.10.2018 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело после падения пенсионерки с трапа на вокзале

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге по факту падения пассажирки поезда с трапа на Московском вокзале возбуждено уголовное дело, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Расследование ведется в рамках статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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Напомним, инцидент произошел при прибытии в Петербург поезда из Москвы. Под женщиной 1953 года рождения провалился трап. Причем ранее по нему спускались другие пассажиры. Пенсионерка упала между вагоном поезда и платформой.

Другие пассажиры помогли пострадавшей подняться. Прибывшая бригада "скорой" госпитализировала пострадавшую с ушибом грудной клетки. Но стационарного лечения не понадобилось, в удовлетворительном состоянии пенсионерку отпустили домой.

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