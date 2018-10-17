Сборная России выразила соболезнования семьям погибших в Керчи

Национальная команда России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Соответствующая запись появилась на официальной странице сборной в Twitter.

По последним данным, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Как сообщает СК, погибли 17 человек, еще несколько десятков получили ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Чуть позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Керчи объявлен режим ЧС. Закрыты все детские сады и учебные заведения. В городе объявлен трехдневный траур.

Добавим также, что помимо сборной России свои соболезнования выразили казанский "Рубин" и "Армавир".