Следователи провели обыски у родителей виновника трагедии в Керчи

Следователи провели обыски по месту жительства родителей студента Владислава Рослякова, совершившего нападение на колледж в Керчи.

"С родителями работают следователи, чтобы выяснить мотив совершенного преступления", - сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

По данным "Интерфакса", Росляков действовал один, информации о сообщниках у следствия пока нет.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Нападение совершил 18-летний Владислав Росляков, который учился в колледже на четвертом курсе. Он устроил взрыв на первом этаже здания колледжа, а затем начал стрельбу. В результате погибли 19 человек. Еще 39 находятся в больницах Крыма.