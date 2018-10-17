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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи провели обыски у родителей виновника трагедии в Керчи

Следователи провели обыски по месту жительства родителей студента Владислава Рослякова, совершившего нападение на колледж в Керчи.

"С родителями работают следователи, чтобы выяснить мотив совершенного преступления", - сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

СК выяснит, находился ли виновник трагедии в Керчи под чьим-либо влиянием

По данным "Интерфакса", Росляков действовал один, информации о сообщниках у следствия пока нет.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Нападение совершил 18-летний Владислав Росляков, который учился в колледже на четвертом курсе. Он устроил взрыв на первом этаже здания колледжа, а затем начал стрельбу. В результате погибли 19 человек. Еще 39 находятся в больницах Крыма. 

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
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