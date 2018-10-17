Сбивший пешеходов под Ростовом водитель был в наркотическом опьянении

Следственный отдел ОМВД России по городу Новошахтинску возбудил уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД России, 27-летний водитель задержан. Полицейские установили, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 15 октября на 893-м километре автодороги "Новошахтинск-Майский" водитель автомобиля ВАЗ-21120, мчавшийся на высокой скорости, сбил трех человек. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате два человека погибли на месте, еще одна женщина попала в больницу с тяжелыми травмами.