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17.10.2018 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбивший пешеходов под Ростовом водитель был в наркотическом опьянении

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

Следственный отдел ОМВД России по городу Новошахтинску возбудил уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

На трассе в Ростовской области сбили трех пешеходов

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД России, 27-летний водитель задержан. Полицейские установили, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 15 октября на 893-м километре автодороги "Новошахтинск-Майский" водитель автомобиля ВАЗ-21120, мчавшийся на высокой скорости, сбил трех человек. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате два человека погибли на месте, еще одна женщина попала в больницу с тяжелыми травмами.

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