На Урале завели дело об издевательствах над пациентом психбольницы

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту появления видео, где санитары психбольницы глумятся над пожилым пациентом. Действия медперсонала квалифицированы по статье о халатности, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Вчера в СМИ была размещена информация и видео о насилии санитаров над пожилым пациентом психоневрологической больницы №5 города Магнитогорска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе проведенной проверки факт нашли подтверждение. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о халатности (часть 1 статья 293 УК РФ).

Сегодня следователи работают в больнице и проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего.

В ходе расследования уголовного дела для устранения причин и профилактики подобных преступлений будет подготовлено официальное представление СК, отметили в ведомстве.

Кроме того, после инцидента в магнитогорской клинике минздравом региона будут инициированы проверки всех профильных лечебных учреждений региона.